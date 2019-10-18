Абакан, , 14:21 — REGNUM Комиссия по присвоению звания «Почётный гражданин города Абакана» на заседании 18 октября приняла решение присвоить это звание Николаю Булакину, руководившему Абаканом с 1995 года и трагически погибшему 14 октября 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации столицы Хакасии.

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Уточняется, что члены комиссии приняли это решение единогласно.

Теперь этот вопрос рассмотрят депутаты горсовета Абакана.

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Как сообщало ИА REGNUM, мэр Абакана Николай Булакин погиб 14 октября в ДТП на территории Красноярского края. Предположительно, когда мэр управлял автомобилем, ему стало плохо с сердцем. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Похоронили Николая Булакина 16 октября.

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