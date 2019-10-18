Варшава, , 14:20 — REGNUM Как сообщил руководитель клиники психиатрии, боевого стресса и психотравматологии Военно-медицинского института в Варшаве полковник доктор Радослав Творус, Польша оказывает помощь Украине в создании системы лечения психологических травм у участников боевых действий. Программа помощи реализуется в 2019—2020 годах, министерством иностранных дел на неё выделено 620 тысяч злотых (около 160 тысяч долларов).

«Мы работаем со специалистами по психическому здоровью с Украины уже несколько лет. Мы отметили, что эта среда нуждается в поддержке, и это не только поддержка по существу, но прежде всего передача системных решений. На Украине много психологов и много центров, но есть полное отсутствие согласованности действий, дефицит обмена информацией, различия в уровнях компетентности и разброс, когда дело доходит до местных и кадровых ресурсов», — приводит слова доктора Творуса «Польское радио».

Как пояснил доктор, польские специалисты уже несколько лет оказывают помощь Украине в этой сфере, но теперь речь идёт о создании там своей системы психологической помощи военным по польскому образцу. Когда Польша создавала свою аналогичную систему для военнослужащих, воевавших в Ираке и Афганистане, были попытки использования американского и израильского опыта. Но из-за значительных отличий польского менталитета большинство решений не удалось «привить» к польским реалиям. По мнению военврача, между польскими и украинскими военнослужащими таких серьёзных культурных различий нет.

Двое сотрудников Варшавского Военно-медицинского института пробыли три месяца на Украине, в частности в госпитале для ветеранов войны в Клевани, где отбирали украинских специалистов, которые будут проходить обучение в Польше. Всего предполагается подготовить 110 украинских специалистов.

Для военнослужащих помощь будет бесплатной, но все методики — на украинском языке. Средства, выделяемые министерством иностранных дел Польши на эту программу, предоставлены Комитетом помощи развитию при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).