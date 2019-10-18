Томск, , 14:12 — REGNUM Томский государственный университет (ТГУ) совместно с промышленными партнёрами планирует создать Центр космических исследований, сообщает 18 октября пресс-служба вуза.

Вопрос о создании новой структуры стал одной из тем круглого стола с представителями и предприятиями Роскосмоса, который прошёл в рамках Форума промышленных партнёров PromSkills.

Отмечается, что направления деятельности центра будут разноплановыми. Учёные планируют посвятить работу созданию новых материалов для космических аппаратов и средств их защиты, разработке новых высокоэнергетических систем.

Другое направление их работы будет относиться к улучшению функциональных характеристик конструкций, используемых в спутниковых системах, экспериментам. Последние, в частности, позволят определить возможность жизни в космосе.

Кроме того, на базе центра может быть создана одна из главных площадок Сибирского федерального округа по подготовке кадров для ракетно-космической отрасли.

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