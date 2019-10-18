Кострома, , 14:10 — REGNUM В Костроме пожилые люди могут бесплатно пользоваться интернетом, — сообщает Smi44.

В одном из городских отделений Центра социального обслуживания открылось интернет-кафе «Время онлайн». Оно будет работать каждую пятницу с 13 до 17 часов.

Пожилые костромичи могут зайти на сайт «Госуслуги», оплатить квитанции, пообщаться с родственниками и знакомыми в социальных сетях, посмотреть фильмы.

Первые посетители — выпускники «Школы компьютерной грамотности». Она открылась год назад в рамках регионального проекта «Старшее поколение». За это время обучение прошли почти 100 пенсионеров.

«Мне больше всего нравится Скайп, нравится общаться с родственниками. Возраст большой, встретиться, собраться вместе уже тяжело», — рассказала посетительница интернет-кафе Алевтина Семенова. В Центре соцобслуживания работает консультант, готовый прийти на помощь пожилым интернет-пользователям.