Екатеринбург, , 14:14 — REGNUM В районе Старомосковского тракта, на 12-м километре, так и не нашли ни одного захоронения репрессированных. Об этом заявил региональный вице-губернатор Сергей Бидонько, сообщает «Федерал пресс».

По словам чиновника, научные изыскания до сих пор продолжаются, и каждые три недели собирается совещание с участием общественников. Пока что ни в одном архиве не было найдено информации о захоронениях, и физические изыскания также не дают никаких подтверждений.

«Мы не должны заниматься противостояниями», — считает Бидонько.

Если же захоронения найдут, то власти организуют торжественные перезахоронения, пообещал вице-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года историки отчитывались, что не нашли никаких захоронений на 12-м километре. Планируется, что в данном районе построят биатлонный центр.

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