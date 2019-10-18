Махачкала, , 14:14 — REGNUM В Дагестане избрали меру пресечения главному архитектору города Каспийска, который подозревается в превышении должностных полномочий. Советский районный суд Махачкалы отправил чиновника под домашний арест до 25 октября 2019 года, сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-служба суда.

Напомним, начальник управления по строительству и архитектуре мэрии Каспийска Ахмед Махов был задержан 15 октября. По версии следствия, он в декабре 2012 года незаконно выдал разрешение на возведение многоквартирного дома со сроком завершения строительства до 31 декабря 2014 года. В последующем он незаконно продлил срок действия разрешения еще на год.

Советский райсуд Махачкалы «с учетом тяжести преступления, в совершении которого подозревается Махов, его личности, состояния здоровья», счел возможным избрать чиновнику на время следствия меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

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