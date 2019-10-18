Париж, , 14:09 — REGNUM Ролевая игра Munchkin: Quacked Quest выйдет 19 ноября 2019 года. Об этом 17 октября сообщил портал Gematsu.

В Munchkin: Quacked Quest игроки (до четырёх человек в одной команде) будут путешествовать по подземельям, сражаться с опасными врагами и коллекционировать редкие магические предметы. На старте разработчики обещают геймерам доступ к четырём расам и классам персонажа.

Напомним, Munchkin: Quacked Quest создаётся по мотивам популярной настольной игры Munchkin. Первая версия проекта вышла в 2001 году.

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