Оттава, , 14:02 — REGNUM Авиакомпания Air Canada больше не будет использовать такие обращения к пассажирам, как «ladies and gentlemen» (дамы и господа), и заменит их на гендерное-нейтральное «everybody» (каждый, все, пассажиры и т.д.), сообщает информационное агентство La Presse.

Изменения коснутся всех объявлений на борту самолета и в аэропорту, а также работы бортпроводников и пилотов. Авиакомпания пока не уточнила дату вступления изменений в силу, но уже подверглась серьезной критике в социальных сетях.

Подобный тренд набирает популярность среди авиаперевозчиков. Так, ранее в этом году компания Airlines for America объявила о своем решении расширить список доступных опций при выборе пола такими вариантами, как «неопределенный» и «не указан».