Москва, , 14:07 — REGNUM Актрису Наталью Бочкарёву, исполнявшую одну из главных ролей в российском телесериале «Счастливы вместе», мировой суд в Москве лишил водительских прав. Об этом сообщил журналист агентства «Москва» из зала суда.

Как передает корреспондент, наказание было вынесено за отказ актрисы пройти освидетельствование на алкоголь. Отмечается, что Бочкарёва не явилась на заседание, несмотря на уведомление, которое было направлено по месту ее проживания.

Актрису признали виновной в нарушении по ст. 12.26. КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и приговорили к одному году и восьми месяцам лишения права на вождение автомобиля. Также ее приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей.