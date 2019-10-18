Москва, , 14:00 — REGNUM Присутствие в ежедневном рационе человека яиц важно, поскольку в них присутствует множество витаминов разных групп, об этом RT сообщила член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, врач-диетолог Наталья Круглова.

По ее словам, в яйце содержится белок, лецитин, который необходим для работы центральной нервной системы, печени, обновления клеточной структуры кожи.

«В яйце, особенно в желтке, присутствуют витамины А, Е, витамины группы В», — сказала она.

Вместе с тем, отметила диетолог, в употреблении яиц важна мера, так как желток содержит насыщенные жиры и холестерин. Нормальное количество для человека — примерно 3—4 штуки в неделю, по одному яйцу через день.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитиками Sberbank CIB подсчитали, что жители России в год съедают яиц на 8% больше, чем предполагает рациональная норма. Последние 10 лет в России потребление яиц в среднем росло на 1% в год, сейчас каждый житель страны съедает в среднем 280 данного продукта ежегодно при региональной норме в 260 штук.

Согласно исследованию, в Китае среднедушевое потребление яиц составляет 300 штук в год, в США — 240 штук, в Евросоюзе — 210 штук.

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