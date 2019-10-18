Улан-Батор, , 13:54 — REGNUM Парламент Монголии проголосовал за законопроект об обеспечении бесплатных профилактических осмотров для раннего выявления онкологических заболеваний.

«В 21 районе и в столице будут установлены оборудования для ранней диагностики 7 видов рака стоимостью в сумме 39,4 млрд тугриков», — отметил инициатор законопроекта, член Парламента Монголии Дорждамбын Дамба-Очир.

Согласно новому закону люди старше 40 лет с наличием в анамнезе вируса гепатита В и С имеют право дважды в год пройти диагностику. А женщины в возрасте от 30 до 60 лет пройдут диагностику для выявления рака матки один раз в 3 года, люди старше 50 лет — один раз в год диагностику для выявления рака легких.

Как отметил инициатор законопроекта, ежегодно будут проводится осмотры и обследования для раннего выявления онкологических заболеваний.

По данным национальной статистики, в Монголии в год умирают около 4400 человек от рака, 96% случаев рака шейки матки встречается у женщин старше 30 лет.

«Для нашей страны с населением всего 3 млн, эта статистика показывает, что онкологическая заболеваемость является для Монголии бедствием. Поэтому стремился решить этот вопрос посредством закона», — отметил член парламента Дорждамбын Дамба-Очир.