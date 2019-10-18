Махачкала, , 13:57 — REGNUM Незаконно построенную многоэтажку снесут в Махачкале по решению суда. Разрешительная документация на возведение объекта признана недействительной, сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Установлено, что администрация города выдала частной организации разрешение на строительство 12-этажного дома с нарушениями. Так, были проигнорированы требования закона в части плотности застройки и площади участка под строительство многоквартирного жилого дома.

Также не были соблюдены санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Строительство жилого дома осуществлялось в санитарно-защитной зоне кладбища.

Первоначально Кировский районный суд Махачкалы отказался удовлетворять иск прокуратуры о признании разрешительной документации недействительной и сносе незаконно возведенного строения. Однако апелляционная коллегия Верховного суда республики отменила решение суда первой инстанции и удовлетворила исковые требования надзорного органа.

Читайте также: Застройщика в Дагестане обязали снести семиэтажный дом