Чхорвон, , 13:53 — REGNUM В Южной Корее намерены использовать дроны для отлова диких кабанов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Лесной службы страны.

По их словам, во время отлова диких животных вдоль демилитаризованной зоны специалисты планируют использовать три дрона, оснащенных тепловизионными камерами высокого разрешения.

Известно, что специалисты Лесной службы и исследовательского института National Institute of Forest Science будут использованы дроны для отлова кабанов районах близ городов Чхорвон, Пхаджу и уездов Хвачхон, Ёнчхон, Янгу и Инже.

Напомним, что отлов диких кабанов производится для избежания распространения африканской чумы свиней.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека АЧС опасности не представляет.

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