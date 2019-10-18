Екатеринбург, , 13:54 — REGNUM Буддистская община «Шедруб Линга» всё-таки переедет на новое место с горы Качканар (Свердловская область). Об этом заявил региональный вице-губернатор Сергей Бидонько, сообщает Е1.

По словам чиновника, между представителями общины, областным правительством и Качканарским ГОКом было подписано соглашение о будущем переезде. Буддисты покинут гору Качканар уже до конца 2020 года.

На старой площадке останутся священные ступы, их можно будет посещать и после переезда. Постоянно же проживать на горе никто не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловские власти предложили буддистам переехать на земельный участок в Нижней Туре. Гора Качканар попадёт в зону действия и развития Качканарского ГОКа.

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