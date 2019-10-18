Волгоград, , 13:40 — REGNUM Партию крупного рогатого скота запретили ввозить на территорию Волгоградской области специалисты регионального управления Россельхознадзора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 18 октября. В ветеринарных документах животных отсутствовали данные об исследовании на туберкулёз.

40 голов КРС не пропустили 17 октября на автомобильном пункте пропуска «Вишневка». Животных везли с территории Республики Казахстан в Республику Армения. Сопровождающие не предоставили диагностические исследования на туберкулёз. По действующему законодательству были составлены акты возврата и акт о нарушении Единых ветеринарно-санитарных требований при перевозках.

Транспортное средство и животных вернули на территорию Республики Казахстан.