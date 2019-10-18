Варшава, , 13:36 — REGNUM Как сообщила представитель Надвисленского пограничного отряда Дагмара Белец-Янас, польскими пограничниками пресечена деятельность преступной группы, оформлявшей иностранцам документы на постоянное пребывание в Польше и других странах Шенгенской зоны.

«Пограничники задержали 5 членов организованной преступной группы, в состав которой входили граждане Пакистана, Таджикистана, Белоруссии, Афганистана. Во время задержания по одному из адресов полицейские выявили и задержали мужчину таджикской национальности, разыскиваемого Интерполом за финансовые преступления», — приводит слова пресс-секретаря «Польское радио».

При задержаниях пограничниками были изъяты документы, свидетельствующие о преступной деятельности группы, в том числе счета-фактуры, носители информации, телефоны, компьютеры, SIM-карты и 40 тысяч злотых (около 10 тысяч долларов). На продемонстрированных фото видны паспорта Таджикистана и Российской Федерации.

По версии следствия, в одном из консульств на территории Белоруссии иностранцам оформлялись временные шенгенские визы, а уже в Польше, на основании фиктивных трудовых договоров им оформлялись разрешения на постоянное пребывание и работу в Польше, а также других странах Шенгенского соглашения.

Задержанным грозит от 3 месяцев до 8 лет заключения. Как считает следствие, дело «раскручивается», и новые задержания по нему ещё будут.