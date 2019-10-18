Анкара, , 13:36 — REGNUM За последние четыре месяца правоохранительные органы Турции доставили в миграционные службы свыше 34 тыс. нелегальных мигрантов, об этом 18 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Беженцы, проникнувшие на территорию страны в период с 12 июля по 16 октября, были доставлены в специализированные учреждения по всей стране, в которых будет решаться судьба об их экстрадиции.

Среди задержанных порядка 6 тыс. человек бежали от внутреннего конфликта в Сирии, они также будут высланы из страны.

Как передавало ИА REGNUM, Турция остается наиболее удобным перевалочным пунктом для беженцев из стран Ближнего Востока и Африки, мечтающих попасть на территорию Европейского союза.

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