Вашингтон, , 19:34 — REGNUM Спидраннер (человек, который проходит игры на скорость) с ником Liquid WIFI заплатит $700 (почти 45 тыс. рублей) тому, кто поможет ему поставить рекорд в игре The Simpsons: Hit and Run. Об этом 17 октября сообщил портал Polygon.

Геймер хочет побить мировой рекорд по скоростному прохождению этой игры (чуть более трёх часов), но не успевает собрать нужное количество монет за отведённое время. Награду от Liquid WIFI получит тот, кто сможет разобраться в коде проекта и найти способ получать монеты быстрее.

Напомним, The Simpsons: Hit and Run вышла в 2003 году. В этой игре по мотивам мультсериала «Симпсоны» игроки пытаются спасти Спрингфилд от нашествия инопланетян.

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