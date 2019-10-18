Роквилл, США, , 13:27 — REGNUM Крупнейшее дополнение для Fallout 76 под названием Wastelanders не выйдет в 2019 году. Релиз перенесли на начало 2020 года, сообщалось на официальном сайте Bethesda 17 октября.

Разработчики перенесли релиз дополнения, чтобы выпустить его «таким, каким они его видят». Напомним, в Wastelanders мир Fallout 76 заполнят неигровые персонажи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, игрок Fallout 76 с ником SouthBeachSarcastic создал внутриигровую таверну, в которой геймеры могут знакомиться друг с другом и искать компаньонов для рейда. Свой проект он назвал The Froup Finder («Искатель групп»).

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