Грозный, , 12:54 — REGNUM В Чечне в 2019 году получили жилищные сертификаты 575 инвалидов и ветеранов боевых действий. На улучшение их жилищных условий было направлено около 400 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе главы и правительства региона.

В текущем году число льготников этой категории, получивших жилье, увеличилось вдвое. Такие результаты были достигнуты благодаря работе министерства труда, занятости и социального развития Чечни. По словам главы ведомства Усмана Баширова, минтруд задействовал все ресурсы, чтобы увеличить размер денежных средств, выделяемых из федерального бюджета на улучшение жизненных условий ветеранов войн и инвалидов.

«Работа в этом направлении продолжается. Это немалое достижение, которое позволит ускорить данный процесс и в скором времени его завершить», — заявил министр.