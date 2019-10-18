Балашиха, Московская область, , 12:55 — REGNUM В Московской области приступили к укладке асфальтобетонного покрытия на строящемся путепроводе через ж/д пути Горьковского направления. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Основные работы на путепроводе на 5-м км автодороги «Балашиха — Салтыковка (Разинское шоссе)» планируют завершить к концу октября 2019 года. По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Алексея Гержика, сейчас укладка асфальта выполнена на 10%.

«Строители почти завершили переустройство инженерных коммуникаций, ведутся работы по устройству линии наружного освещения и шумозащитных экранов. Общая готовность путепровода составляет более 95%», — заявил он.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области протестируют новый противогололедный реагент.

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