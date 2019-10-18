Екатеринбург, , 13:07 — REGNUM Свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько высказал сомнения в том , что соборную мечеть нужно строить в центре Екатеринбурга. Об этом сообщает ЕАН.

По словам чиновника, мусульманские организации действительно хотят поставить мечеть в центре. Однако известно, что в городе исповедуют ислам лишь 5−7% населения, и, учитывая плотную застройку центра, горожане могут весьма спорно отнестись к такому строительству.

«Мы можем столкнуться с протестом большим, чем был в сквере», — считает Бидонько.

Также вице-губернатор уточнил, что у мусульман города нет собственного финансового ресурса, что также осложняет строительство в центре года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назвал, где могла бы быть построена соборная мечеть. По мнению градоначальника, объект можно возвести на одной из тех площадок, которые ранее подбирали для строительства храма Святой Екатерины.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Екатеринбурга назвал место, где могут построить Соборную мечеть