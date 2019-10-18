Улан-Удэ, , 12:44 — REGNUM В гвардейском десантно-штурмовом соединении в Улан-Удэ состоялась акция «День призывника». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства обороны России, более 250 юношей и девушек допризывного возраста ознакомились с условиями жизни военнослужащих.

Молодые люди попробовали себя в роли настоящих десантников.

«Под руководством офицеров все желающие опробовали тренировочные снаряды воздушно-десантного комплекса и штурмовую полосу препятствий», — отметили в пресс-службе.

Ребят научили правильно прицеливаться из автоматов и гранатомётов, пользоваться средствами радиационной, химической и биологической защиты, а также дали первые уроки по укладке парашютов.

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