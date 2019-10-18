Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, , 12:40 — REGNUM В Эвенкии (Красноярский край) завершилась осенняя речная навигация, проходившая с августа. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 октября в пресс-службе Эвенкийского муниципального района.

Во время осенней навигации теплоходы и баржи доставляли жизненно важные грузы в отдалённые посёлки Эвенкии, в которых проживают порядка 6 тысяч человек. Всего доставлено около 900 тонн грузов, в том числе почти 604 тонны продовольствия.

Как подчеркнули в пресс-службе, в этом году уровень воды в эвенкийских реках был ниже критических значений. Виной тому — отсутствие осадков. Северный завоз проходил в экстремальных условиях, что привело к удорожанию доставки грузов. По словам главы Эвенкии Евгения Васильева, эта ситуация заставила «задуматься над иными вариантами транспортной логистики».

«В будущем нам придётся скорее всего переформатировать поставки грузов в весенне-летнюю навигацию и по зимним автодорогам», — прокомментировал Васильев.

Как сообщало ИА REGNUM, навигация на Амуре в Хабаровске завершится 30 октября.