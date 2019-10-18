Санкт-Петербург, , 12:28 — REGNUM В первые дни после перехода на цифровое телевещание в Ленинградской области было получено 370 заявок на помощь волонтеров в подключении приставок, позволяющих принимать цифровой сигнал.

Переход на «цифру» общедоступных федеральных каналов в регионе произошел 14 октября. В аналоговом формате остались только некоторые региональные телеканалы.

Наибольшее число заявок на подключение приставко поступало в эти дни из Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Тосненского и Кингисеппского районов. Почти все они уже отработаны, сообщили 18 октября в пресс-службе областного правительства.

При этом накануне отключения аналогового ТВ резко вырос спрос на приставки. Если с марта по сентябрь в Ленинградской области было продано 3500 цифровых приставок, то за первую половину октября — около 1000. Всего же до 14 октября жители региона приобрели 16 тысяч цифровых приставок и 12 тысяч современных телевизоров, принимающих цифровой сигнал без дополнительного оборудования.

Несколько дней назад власти Ленобласти увеличили до 6 тысяч рублей размер компенсационной выплаты за покупку и установку спутниковых антенн для льготных категорий граждан, проживающих вне зоны приема цифрового эфирного телевещания.

В регионе продолжают работу более 700 волонтеров, которые по заявкам жителей помогают людям в настройке оборудования для приема цифрового ТВ. Чаще всего о такой помощи просят пожилые граждане, которым трудно разобраться с подключением цифровых приставок.

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