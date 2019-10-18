Магас, , 12:23 — REGNUM После первого этапа кадрового конкурса «Ингушетия. Курс на обновление» осталось 60 человек из 3700, подавших заявки на участие. Отобранные для участия во втором туре претенденты будут соревноваться в очном этапе конкурса, сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе главы республики.

Финалисты были определены по сумме баллов, которые начислялись за выполнение заочных заданий. Среди них были в том числе специализированная биографическая анкета участника, отзывы и рекомендации его руководителей по месту работы, видеоролик претендентов на победу со своими идеями по развитию республики.

Напомним, кадровый конкурс в Ингушетии, который проводится по инициативе главы республики, стартовал 30 августа. Он призван отобрать претендентов на назначение на руководящие должности в структурах органов власти.

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