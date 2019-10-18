Ростов-на-Дону, , 12:22 — REGNUM До сих пор не найден водитель автобуса, въехавшего днём 14 октября 2019 года в остановку с людьми на проспекте Королёва. Ростовская полиция пока не сообщила о поимке мужчины.

Тем временем жители Ростова-на-Дону подняли вопрос о безопасности на остановочных комплексах. Горожане предлагают устанавливать на остановках защитные ограждения.

ИА REGNUM напоминает, что, по предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и въехал в остановку. В результате аварии пострадали два 13-летних подростка.

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