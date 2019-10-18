Пермь, , 12:21 — REGNUM В Перми работники завода им. Дзержинского отменили митинг, который уже прошел согласование с чиновниками и был назначен на 18 октября, сообщают СМИ.

По данным 59.ru, краевые власти решили оказать содействие в решении проблемы заводу и просили рабочих повременить в митингом.

По данным издания «Коммерсантъ», трудовой коллектив принял решение о переносе запланированной акции с 18 на 25 октября.

Информресурсы отмечают, что заводчане готовы выйти на митинг в случае, если ситуация не измениться в лучшую сторону.

Как уже сообщало ИА REGNUM, завод находится в процедуре банкротства и испытывает проблемы с заказами. Без работы рискуют оказаться 75% рабочих.

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