Москва, , 12:21 — REGNUM Программы «Земский доктор» и «Сельский фельдшер», нацеленные на привлечение медиков на село, в некоторых регионах РФ не исполняются. Об этом заявила замминистра здравоохранения Татьяна Семёнова 18 октября в ходе совещания с субъектами РФ по модернизации первичного звена здравоохранения.

Она напомнила, что программы «Земский доктор» и «Сельский фельдшер» являются в настоящее время ключевым инструментом привлечения медицинских специалистов в сельскую местность. Однако в ряде регионов уровень их выполнения — 0%.

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Семёнова подчеркнула, что такое отношение к механизмам, которые финансируются из федерального бюджета, недопустимо. Оно не позволит решить задачи по устранению дефицита кадров.

Как сообщало ИА REGNUM, программа «Земский доктор» действует в России с 2012 года и предполагает выделение врачам 1 млн рублей при переезде на село. В сельской местности они обязаны проработать пять лет. Программа входит в национальный проект «Здоровье».

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