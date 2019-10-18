Кампала, , 12:26 — REGNUM По крайней мере 64% домохозяйств в Уганде не моют руки с водой и мылом. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на исследование «Отчет о деятельности сектора водоснабжения и окружающей среды Уганды за 2018 год», проведенное министерством здравоохранения страны.

По данным исследования, школы страны показали худшие результаты, по сравнению с домохозяйствами. Только 40% учащихся по всей стране моют руки с мылом, выявило исследования.

Доктор Чарльз Оларо, директор службы здравоохранения в министерстве здравоохранения Уганды, сообщил, что мытье рук с мылом является одним из наиболее эффективных средств профилактики диарейных заболеваний.

«Фактические данные свидетельствуют о том, что улучшение мытья рук может оказать серьезное влияние на общественное здравоохранение в любой стране и значительно сократить одну из двух основных причин детской смертности — диарейные заболевания на 40%», — сказал он в заявлении, опубликованном 15 октября, когда Уганда присоединилась празднованию Всемирного дня мытья рук.

«Хотя перепись Статистического бюро Уганды 2012 года свидетельствует о том, что почти в каждом домохозяйстве (97%) в Уганде, независимо от финансового положения, есть мыло, мытье рук, стирка и мытье посуды с мылом не распространено», — добавил доктор Оларо.