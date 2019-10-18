Владивосток, , 12:19 — REGNUM Владивостокскому государственному университету экономики и сервиса (ВГУЭС) предстоит изменить название, сообщили ректор и президент вуза на встрече с журналистами.

По словам ректора ВГУЭС Татьяны Терентьевой, в 1990-х, когда университет получил нынешнее название, факультеты направления экономики и сервиса составляли примерно 70% в общей структуре подготовки. Сегодня этот показатель уменьшился до 40%.

«Мы готовим специалистов для оборонно-промышленного комплекса, службы питания, активно развиваем дополнительные профессиональные программы», — пояснила Терентьева.

В свою очередь, президент ВГУЭС Геннадий Лазарев отметил, что решение о смене названия вуза принято коллегиально и является окончательным. Он добавил, что новое имя вуза пока не определено, но в числе поступивших предложений есть аббревиатура ДВГУ — Дальневосточный государственный университет.

Действующее название до конца текущего года останется неизменным, однако к старту приёмной кампании 2020−2021 учебного года ВГУЭС будет с новым именем.

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