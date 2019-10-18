Красногорск, , 12:25 — REGNUM В Подмосковье 19 и 20 октября проведут 75 сельскохозяйственных ярмарок. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

По словам министра потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимира Посаженникова, ярмарки пройдут в 44 городских округах области. На них представят сельскохозяйственные товары и товары повседневного спроса. Для продавцов организуют 3274 торговых места.

«Полный перечень ярмарок с датами проведения, адресами и часами работы можно найти на официальном сайте Министерства потребительского рынка и услуг Московской области», — заявил Посаженников.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области число нарушений в сфере племенного животноводства в 2019 сократилось в три раза по сравнению с показателями 2018 года.

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