Вашингтон, , 12:10 — REGNUM Основатель и глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг выступил в пользу сохранения возможности размещения политической рекламы на данной платформе. Такое заявление он сделал 18 октября во время своего выступления перед студентами Джорджтаунского университета в Вашингтоне.

«Запрет на политическую рекламу в конечном счете был бы на руку тем, кого активно поддерживают в средствах массовой информации», — приводит Reuters слова Цукерберга.

Также он отметил, что политическая реклама является важным элементом «особенно для региональных политиков, перспективных кандидатов (на разнообразные политические посты), правозащитных организаций, которым в СМИ уделено не так много внимания».

При этом основатель и глава Facebook подчеркнул, что вопрос о том, что считать политической рекламой также не прост.

«Нужно ли запрещать рекламу, касающуюся вопросов здравоохранения, иммиграции или расширения прав женщин?», — задался вопросом Цукерберг и уточнил, что, несмотря на трудности, он уверен, что ошибаться тут можно только в сторону большей свободы выражения мнений.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте 2018 году социальная сеть Facebook попала в скандал вокруг компании Cambridge Analytica, когда стало известно об утечке данных миллионов пользователей соцсети и было высказано предположение, что данная информация о пользователях использовалась в период президентской кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из состава ЕС.