Исламабад, , 12:56 — REGNUM 18 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон сыграли в крикет в Национальной академии крикета в Лахоре (пакистанская провинция Панджаб).

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, венценосная чета посетила «святая святых» пакистанского крикета, где готовятся современные «звезды» этого популярного вида спорта. Герцог и Герцогиня Кембриджские встретились с известными игроками Вакаром Юнусом, Азхаром Али, а также с Хасаном Али и Шахин Африди (бывший капитан женской сборной). Кейт Миддлтон снова вызвала всеобщее восхищение, продемонстрировав элегантный наряд в пакистанском стиле.

Напомним, что ранее Герцог и Герцогиня Кембриджские встретились с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, президентом Арифом Алви, а также посетили провинцию Хайбер-Пахтунхва.