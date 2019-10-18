Исламабад, , 12:55 — REGNUM 18 октября пакистанский художник по дереву Шаукат Али представил свои фотографические портеры широкой общественности.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Шаукат Али из города Окара (провинция Пандажб) научился резьбе по дереву во время службы в пакистанской армии, когда сослуживец предложил ему освоить новое ремесло. Начав с простейших цветов для украшения мебели, мастер работает над картинами из дерева уже 15 лет.

Мастер работает по заказу известных политиков Панджаба, а также создает портреты известных игроков в крикет. Стоимость работы варьируется от 1500 до 2500 рупий (от 750 до 1250 рублей), в зависимости от размера портрета. На создание одного шедевра у Шауката Али уходит от 10 до 12 дней.