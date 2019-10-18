Пермь, , 11:37 — REGNUM В Пермском крае за девять месяцев 2019 года судебные приставы взыскали с работодателей 112 млн рублей. Эти средства являлись задолженность по зарплате, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

По данным ведомства, в январе-сентябре в службе судебных приставов на исполнении находилось 6 411 дел о взыскании долгов по зарплате. Общая сумма задолженности по таким производствам составила около 300 млн рублей. По сравнению 2018 годом объем задолженности предприятий и организаций сократился на 35%.

По данным Пермьстата, на 1 сентября 2019 года общая задолженность по заработной плате в Пермском крае сложилась в размере 1,2 млн рублей. Наибольший объём просроченной задолженности приходился на организации сельского хозяйства (53,2%).