Красногорск, , 11:37 — REGNUM В Московской области 26,9 тыс. жителей привились от гриппа в мобильных пунктах вакцинации. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 октября в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

По словам министра здравоохранения Московской области Татьяны Мухтасаровой, всего с начала прививочной кампании в регионе привились от гриппа свыше 1,6 млн человек, включая 500 тыс. детей. Также в 31 муниципальном образовании открыты мобильные комплексы по вакцинации. Выездные бригады дежурят на вокзалах и вблизи торговых центров.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области до конца 2019 года планируется привить против гриппа 3,6 млн жителей, включая 1 млн детей.