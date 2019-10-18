Москва, , 11:27 — REGNUM Слухи об уходе с поста председателя Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Михаила Федотова получили излишне политизированную окраску. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«Это заслуженный человек, отец закона о СМИ нашего. О нём могут быть только самые тёплые слова признательности за его деятельность. Но мне кажется, что отдельные люди совершенно зря политизируют то, что может произойти. Чётко дано разъяснение, что он достиг предельного возраста нахождения на государственной службе. Плюс ко всему исполнилось в октябре девять лет, как он возглавляет СПЧ», — заявил Малькевич.

Он напомнил, что в связи с юбилеем Федотов награждён орденом и к нему не высказывается никаких претензий.

«Абсолютно плановая ротация, плановые кадровые процессы наполняются не совсем верным содержанием за счёт того, что эту ситуацию пытаются политизировать и накалить. Я рассчитываю, что он будет на общественной ниве задействован, и, может, в той же Общественной палате, которая начнёт уже весной формироваться, его опыт правозащитный востребован», — отметил Малькевич.

Слухи о возможной отставке, с другой стороны, продемонстрировали также неготовность властей к утечкам информации.

«Я вижу, что здесь произошла некая утечка. Пока нет официальных решений, и возникает пауза, которая заполняется слухами, сплетнями, координированными атаками через телеграм-каналы. Это всё неправильно. Я надеюсь, власть сделает выводы из этого — сейчас скорость реакции должна увеличиваться в десятки раз», — отметил Малькевич.

В таких ситуациях власти должны немедленно давать разъяснения и принимать соответствующие решения, подчеркнул он.

«Времени на раскачку нет, потому что иначе меняется трактовка. Ещё немного, и на ровном месте появятся какие-то жертвы. Осталось ещё теперь иностранным СМИ подключиться к этому вопросу, чтобы максимально исказить то, что хорошего у нас было сделано в СПЧ», — отметил Малькевич.

«Жду теперь интервью одного из членов СПЧ для «Голоса Америки», чтоб паззл окончательно сложился», — добавил он.

Ранее газета «Московский комсомолец» и агентство «Интерфакс» сообщили о том, что возглавляющий Совет по правам человека при президенте России Михаил Федотов в ближайшее время может уйти со своего поста. Также сообщалось, что его место может занять журналист Валерий Фадеев. Правозащитники на эти новости отреагировали негативно и начали готовить письмо президенту Владимиру Путину с просьбой не производить замену на посту председателя СПЧ.