Пермь, , 11:25 — REGNUM В Пермском крае должники, чтобы выехать за границу, стали активнее выплачивать задолженность, сообщили кореспонденут ИА REGNUM в УФССП по региону.

За девять месяцев 2019 года ради поездки за рубеж пермяки погасили долги в общей сложности на 4 млрд рублей, что в 3,5 раза превышает объемы 2018 года. Стоит отметить, что с начала года на территории региона проводится акция «Долги — путешествию враги».

На начало октября, из-за долгов 65 527 пермяков ограничены в передвижении за границу.