Краснодар, , 11:22 — REGNUM Градостроительный и архитектурный общественные советы при администрации Краснодара прекратили свою работу — в рамках исполнения предписаний, выданных ранее прокуратурой. О завершении работы советов было официально объявлено 17 октября.

Евгений Первышов. Причиной закрытия советов стали предписания, выданные прокуратурой», — цитируют «Елену Шувалову. «На итоговом заседании Градостроительного совета об этом объявил мэр Краснодара. Причиной закрытия советов стали предписания, выданные прокуратурой», — цитируют « Кубанские новости » председателя общественного совета по развитию городской среды «Помоги городу»

Суть претензий прокуратуры к деятельности общественных советов не уточняется. По предположениям общественников, обратиться в прокуратуру могли представители застройщиков — советы давали рекомендации мэрии при выдаче разрешений на строительство, и зачастую эти рекомендации были отрицательными.

Градостроительный и архитектурный советы при администрации Краснодара действовали с 2017 года, в их состав входили чиновники, общественные деятели, городские активисты. Решения советов носили рекомендательный характер.