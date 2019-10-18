Додома, , 11:25 — REGNUM Неправительственная организация AMREF при сотрудничестве с масайским племенем лаигванани из округов Хандени и Килинди создала проект о создании нового закона о пересмотре племенного обычая об обязательной процедуре обрезания девочек, без которой они традиционно подвергаются остракизму. Об этом передает газета Nipashe.

По информации издания, о проекте было объявлено на заседании по предотвращению женского обрезания, которое подготовили представители организации AMREF. Помимо создания нового закона, который будет подразумевать наказание для всех, причастных к проведению женского обрезания, проект также подразумевает информирование населения об опасности процедуры.

Представитель племени лаигванани Уилльям Тангоно заявил, что внутри племени вводится новый традиционный закон, основной целью которого является борьба с обрезанием и поддержка политики государства по данному вопросу.

«Мы как защитники племени лаигванани должны установить традиционный закон, так как это [женское обрезание] запрещено даже правительством, поэтому если мы создадим новый обычай, он поможет сократить и полностью устранить [женское обрезание]», — заявил Тангоно.

Активистка против женского обрезания Рехема Камандо сообщила, что образовательная работа будет проводиться в основном со старейшинами племени, так как именно они проводят процедуру обрезания маленьким девочкам, зачастую даже без согласия родителей.

Со своей стороны координатор проекта AMREF Джейн Семпехо сообщила, что его цель — подать пример всем племенам, где все еще проводится женское обрезание, и побудить их прекратить эту калечащую процедуру, которая является нарушением прав человека.