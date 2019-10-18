Самара, , 11:26 — REGNUM Исполняющего обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Кинельский Самарской области подозревают в служебном подлоге. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба областного СУ СК РФ.

В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».

По версии следствия, в прошлом году подозреваемый изготовил фиктивные документы на земельные участки и присвоил им кадастровые номера. Затем он внес на основании этих фальшивок заведомо ложные сведения в официальные документы.

Отмечается, что расследование уголовного дела продолжается. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.