Петропавловск-Камчатский, , 11:09 — REGNUM Учебный корабль «Перекоп» на Камчатке взял на борт 65 воспитанников Владивостокского Нахимовского военно-морского училища и направился в порт Корсаков на Сахалине, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт Минобороны РФ.

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Учебный корабль с курсантами Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова, совершил переход из Североморска до Камчатки по Северному морскому пути. На полуострове экипаж пополнился нахимовцами, которые примут участие в плавании до Владивостока.

Курсанты во время плавания обретают практические навыки, принимают участие во внутрикорабельных учениях.

Как сообщало ИА REGNUM, больше месяца научно-исследовательское судно «Академик Лаврентьев» работало в акватории Охотского моря. Учённые из России и Китая провели на нём ряд совместных исследований.