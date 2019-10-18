Москва, , 11:04 — REGNUM Жители России в год съедают яиц на 8% больше, чем предполагает рациональная норма. Об этом говорится в отчете «Рынок птичьего яйца: ограниченный потенциал роста», подготовленном аналитиками Sberbank CIB.

Куриные яйца Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что последние 10 лет в России потребление яиц в среднем росло на 1% в год, сейчас каждый житель страны съедает в среднем 280 данного продукта ежегодно при региональной норме в 260 штук.

«Внутреннее потребление столового яйца будет оставаться основным фактором роста его производства», — говорится в отчете.

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Между тем, в Китае среднедушевое потребление яиц составляет 300 штук в год, в США — 240 штук, в Евросоюзе — 210 штук. В 2018 году в России было произведено 44,9 млрд яиц, что на 0,2% больше, чем годом ранее, говорится в отчете.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве заявили, что перед приготовлением некоторые продукты питания не только не рекомендуется мыть, но и настоятельно советуется не делать этого, так как подобные действия могут привести к распространению патогенных бактерий.

Так, в число продуктов, которые нельзя мыть, вошли мясо курицы и любой другой птицы, яйца и грибы, продающиеся в упаковке. Вода может смыть тонкую водонепроницаемую плёнку, которая защищает яйцо от попадания внутрь микробов, и бактерии проникнут за скорлупу.

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