Махачкала, , 11:08 — REGNUM Пять человек остаются в дагестанском центре инфекционных болезней с подозрением на сибирскую язву, все — жители села Новокули. У четверых предварительные результаты анализов положительные, пятый находится под наблюдением, сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. Отмечается, что у всех госпитализированных кожная форма заболевания, которая проявляется образованием глубоких язв.

«Данный вид заразы поддается лечению. Пациенты находятся в изолированных палатах и получают всю необходимую медицинскую помощь. Медикаментами больница обеспечена полностью», — сказано в сообщении.

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В ведомстве заверили, что ситуация находится под особым контролем. В очаге организованы противоэпидемические мероприятия. Все, кто имел хоть малейший контакт с семьями заразившихся, в том числе и медработники, попали под наблюдение врачей. Делается это для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения опасной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной заражения сибирской язвой жителей села Новокули стал контакт с больным бычком при его забое и разделывании туши. По данным минздрава, серьезных осложнений удалось избежать благодаря своевременному обращению за медицинской помощью.

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