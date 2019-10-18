Москва, , 11:02 — REGNUM Заведующий кафедрой рекламы, маркетинга и связей с общественностью Российского государственного социального университета Михаил Гундарин полагает, что запрет пластиковых пакетов в России — не слишком здравая идея с точки зрения экологии. Ну, а что касается пакетов, как средства переноски продуктов и рекламы, тот здесь эксперт уверен — обойдёмся без проблем. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM информацию о готовящемся в недрах Роспотребнадзора соответствующем законопроекте, он пояснил:

«Мы прекрасно помним времена, когда никаких пластиковых пакетов в магазинах не выдавали. Более того, пластиковый пакет был многоразовым элементом престижного потребления, их привозили из-за границы, покупали у фарцовшиков, дарили друг другу… А в магазин ходили с авоськами или сумками из плащёвки. Так что людей советской закалки отменой пластика не испугаешь — а молодежь нынче ходит с рюкзаками или холщовыми сумками, им тоже магазинный пластик особо не нужен.

Магазины потеряют рекламоноситель? Ну вряд ли он так ими ценился, будут наносить логотипы на многоразовые сумки… Короче, потрясений от отмены пластиковых пакетов не будет.

Много ли будет пользы природе? Не факт. Потому что не секрет, что магазинные пакеты использовались многими как пакеты для мусора. Эти то ёмкости никуда не денется, как и заполняющие свалки тонны неразлагаемой продукции вроде памперсов и прочих средств гигиены, бытовой химии и прочих атрибутом комфортной жизни. Так что борьба с пакетами, как у нас часто бывает, лишь заменяет комплексное решение проблем экологической ситуации. Сегодня она обострена в сторону мусорного кризиса. Отмена пакетов ровно никак тут не поможет. Нужно иное. Строительство мусороперерабатывающих заводов, обустройство полигонов, раздельный сбор мусора и прочее. Но никто от борьбы с магазинной упаковкой не пострадает, уже и это хорошо».

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива полного запрета на продажу пластиковых пакетов в России принадлежит Роспотребнадзору, который приступил к разработке соответствующего законопроекта. По его мнению авторов, сначала их продажа будет поэтапно сокращаться, а затем, как отмечается, и вовсе будет запрещена.

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