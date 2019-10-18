Великий Новгород, , 10:54 — REGNUM В Новгородской области стартовала новая волна обучения рабочим специальностям для жителей региона в возрасте старше 50 лет — к учёбе приступили 249 человек. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве образования региона, по итогам учёбы каждый участник, помимо документа об обучении, получает «скиллс паспорт» — сертификат актуальных профессиональных умений.

«Это новый документ на рынке труда, но уже признанный ведущими работодателями страны», — заявили в министерстве.

Самые востребованные специальности у новгородцев старше 50 лет — медицинский и социальный уход, преподавание в младших классах, дошкольное воспитание, ветеринария, физическая культура, спорт и фитнес. Обучение бесплатное, реализуется за счёт средств федерального бюджета.

Напомним, обучение рабочим специальностям по федеральным стандартам «Ворлдскиллс» для предпенсионеров впервые стартовало в Новгородской области в феврале 2019 года. Его уже прошли 56 человек старше 50 лет. На выбор есть 27 специальностей в 15 колледжах и техникумах региона. Обучение проходит в очной форме, в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

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