Самара, , 10:58 — REGNUM У подъездов домов Самары, в которых в квартире у одного из жильцов перекрыта канализация, начали устанавливать завязанные в узел трубы. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

По сообщению пресс-службы коммунального предприятия, на данных арт-объектах будет размещаться информация для соседей о том, что в данном подъезде проживает злостный неплательщик по коммунальным платежам и в его квартире отключена канализация. А поэтому, согласно действующему законодательству, вся ответственность за любые аварии лежит на должнике.

Сотрудники коммунального предприятия отмечают, что тампонирование канализации применяется только в крайних случаях, когда жильцы не платят за коммунальные услуги более трёх месяцев, а также не реагируют на неоднократные уведомления компании.

В этих случаях к индивидуальному выпуску через общедомовой стояк крепится заглушка. В результате из квартиры не уходят стоки.

Отмечается, что после погашения задолженности по коммунальным платежам и услуг по тампонированию канализации заглушка снимается.