Москва, , 10:59 — REGNUM Меры профилактики по предотвращению отравления ядовитыми растениями опубликовал Роспотребнадзор 18 октября.

«В мире существуют сотни, если не тысячи ядовитых растений, и некоторые из них смертельно опасны при употреблении в пищу», — говорится в сообщении ведомства.

Чтобы избежать неприятных последствий отравления, рекомендуется не употреблять незнакомые растения в пищу и проводить на эту тему беседы с детьми, выявлять и уничтожать ядовитые растения на территориях, где гуляют дети, и отслеживать технологию производства на предприятиях, где в производимые пищевые продукты могут попасть сорные растения.

Также Роспотребнадзор сообщил о симптомах, которые проявляются у человека, если он все-таки съел ядовитое растение. Как правило, симптомы проявляются через полчаса — час после употребления растительного яда. У человека начинаются боли в области живота, тошнота, слабость, головная боль, сонливость, диарея, сухость во рту, снижение слуха и зрения. Могут даже случится галлюцинации.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что из-за грязных рук в мире умирает более 1,4 детей в год.