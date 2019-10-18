Рязань, 18 октября 2019, 11:26 — REGNUM Рязанская область выбрала своего «Народного участкового 2019 года». По результатам онлайн-голосования победителем регионального этапа стал участковый уполномоченный полиции из Михайловского района, майор полиции Андрей Николаев. Он будет представлять область на Всероссийском этапе конкурса, сообщили корреспонденту в пресс-службе регионального УМВД.
Андрей Николаев вошёл в пятерку лидеров после первого этапа голосования за самого народного участкового Рязанской области. По мнению коллег, стать победителем он смог благодаря любви к своей работе и вниманию к проблемам жителей.
Всероссийский этап конкурса МВД «Народный участковый 2019» начнётся 1 ноября 2019 года.